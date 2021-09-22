Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 13 местах в Минске

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 13 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

C 7.30 до 19.30 мобильные датчики будут контролировать скорость по пр.Жукова, 17 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 8 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км км/ч) и пр.Пушкина, 55 (км/ч).

С 12.00 до 24.00 - на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 они будут работать по ул.Московская, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

УГАИ призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-