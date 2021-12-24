Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 12 участках. Такая информация опубликована в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Так, с 8.00 до 20.00 датчики будут работать на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 их включат на ул.Ваупшасова, 4/15, пр.Независимости, 131/2, ул.Маяковского, 24, пр.Притыцкого, 60, к.5, пр.Партизанском, 75, ул.Орловской, 80, пр.Пушкина, 55, ул. Академической, 30 (60 км/ч), а также на пр.Дзержинского, 80 (70 км/ч).

С 19.30 до 3.00 системы контроля будут отслеживать дорожную обстановку на 36-м км МКАД (90 км/ч), а с 20.00 до 3.00 - на пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-