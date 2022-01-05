Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 13 участках. Такая информация опубликована в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Так, с 8.00 до 20.00 датчики включат на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 они будут работать на ул.Притыцкого, 38, пр.Пушкина, 70A, ул.Орловской, 66, пр.Жукова, 17, ул.Ленина, 46, пр.Партизанском, 147 и ул.Чкалова, 1 (60 км/ч), а также на пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), 36-м и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные системы будут следить за дорожной обстановкой на ул.Московской, 8, - со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-