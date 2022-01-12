Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске в 12 местах

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 12 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 приборы будут включены на пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), ул.Пушкина, 55 (60 км/ч), 41-м и 36-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч) и ул.Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 системы контролируют ситуацию по пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

УГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-