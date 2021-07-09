Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 11 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 7.00 до 20.00 мобильные аппараты включены на ул. Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь, и ул. Чкалова, д. 1 (разрешенная скорость - 60 км/ч).
С полудня до полуночи датчики будут контролировать ситуацию на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр. Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр. Партизанском, д. 75 (60 км/ч), ул. Орловской, д. 80 (60 км/ч) и пр. Независимости, д. 156 (80 км/ч).
С 19.30 до 03.00 оборудование установят на пр. Независимости, д. 131, к. 2 (60 км/ч), ул. Денисовской, в районе пересечения с переулком Соколянским (60 км/ч), пр. Пушкина, д. 55 (60 км/ч) и ул. Притыцкого, д. 60 к. 5 (60 км/ч).
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-