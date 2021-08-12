Мобильные датчики контроля скорости работают на 12 участках в Минске

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.С 7.00 до 20.00 датчики контролируют скорость по пр.Независимости, д.131, к.2 (60 км/ч) и ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 аппараты будут установлены по ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км/ч) и ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).Помимо этого, с 19.30 до 03.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул. Маяковского, д. 101 (60 км/ч), ул. Притыцкого, д. 38 (60 км/ч), пр. Партизанском, д.147 (60 км/ч).ГАИ просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-