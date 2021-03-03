Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в некоторых районах Минска и МКАД

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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в некоторых районах Минска и МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, что системы контроля скорости установлены с 7.00 до 3.00 на ул.Орловская, 80 (60 км/ч); МКАД, 53-й км (90 км/ч); МКАД, 41-й км (90 км/ч); Игуменский тракт, 30 (60км/ч).
С 19.30 до 02.30 - на пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч), а также пр.Независмости - ул.Фогеля (80 км/ч).
Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-