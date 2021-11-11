Мобильные датчики контроля скорости работают в 12 местах Минска

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 8.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость на улице Радиальной, 54 (60 км/ч).
С 12.00 до 24.00 контроль будет проходить по улицам Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), Маяковского, 24 (60 км/ч), Орловской, 80 (60 км/ч), Притыцкого, 60, корп. 5 (60 км), проспектам Дзержинского, 1Е (60 км), Независимости, 131/2 (60 км/ч), Партизанскому, 75 (60 км/ч) и 147 (60 км/ч), Пушкина, 55 (60 км/ч) и на 17-м км МКАД (90 км/ч).
А c 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на улице Московской, 8, со стороны проспекта Независимости в направлении переулка Молочного (50 км/ч) и со стороны улицы Рабкоровской в направлении проспекта Независимости (60 км/ч).
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-