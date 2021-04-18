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18 апреля 2021, 09:10

Мобильные датчики контроля скорости работают в семи местах Минска

Фото из архива
Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в семи местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные датчики контролируют скорость на улице Орловская, 80 (60 км/ч), проспекте Независимости, 99 (60 км/ч), МКАД, 41-м км (90 км/ч) и на проспекте Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 19.30 и до 3.00 датчики контроля будут работать на Игуменском тракте, 30 (60 км/ч), проспекте Дзержинского, 3Б (60 км/ч), проспекте Независтмости, 156 (80 км/ч).

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим.-0-

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