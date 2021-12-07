Мобильные датчики контроля скорости установят на 13 участках дорог Минска

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 13 участках дорог Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 датчики фиксируют скорость на 36-м км МКАД (90 км/ч), а с 8.00 до 20.00 - на ул. Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 системы контроля будут следить за дорожной обстановкой на ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70A (60 км/ч), пр. Партизанском, 8 (60 км/ч), ул. Орловской, 66 (60 км/ч), пр. Независимости, 156 (80 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км/ч), ул. Ташкентской, в районе моста через Свислочь, (60 км/ч), ул. Алибегова, 26 (60 км/ч), ул. Ленина, 46 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчики включат на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-