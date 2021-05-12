12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня датчики действуют в следующих местах: с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 20.00 - МКАД, 17-й км (90 км/ч); ул.Денисовская, в районе пересечения с пер.Соколянский (60 км/ч); с 12.00 до 24.00 - пр.Независимости, 99-й км (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Партизанский, 108 (60 км/ч); пр.Партизанский, 147 (60 км/ч); ул.Орловская, 80 (60 км/ч); МКАД, 41-й км (90 км/ч); с 19.30 до 3.00 - ул.Ташкентская, в районе моста через Свислочь (60 км/ч); ул.Кальварийская, 25 (60 км/ч); пр.Жукова, 17 (60 км/ч).

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-