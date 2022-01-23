Мобильные датчики проконтролируют скорость в 12 местах Минска

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 12 местах столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 оборудование установят на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70A (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Академической, 30 (60 км/ч), ул.Кальварийской, 58/1 (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 и 147 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 1Е и 3Б (60 км/ч).

Скорость также будет контролироваться с 20.00 до 3.00 по ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия", - призывают госавтоинспекторы.-0-