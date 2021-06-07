7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики скорости будут контролировать ситуацию на дорогах Гомельской области с 7 июня, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Мобильные системы будут установлены на трех участках дорог. Они будут фиксировать нарушения скорости в двух направлениях на 83-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Здесь водителям легкового транспорта необходимо двигаться со скоростью не более 90 км/ч, грузового - не более 70 км/ч.

Под наблюдением будет 291-й км автодороги М5 Минск - Гомель, где все транспортные средства должны ехать со скоростью 80 км/ч. Также в зоне внимания - 30-й км подъезда к Гомелю от а/д М10. На этом участке действует ограничение по скорости: водителям легкового транспорта - 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.

В областной Госавтоинспекции напоминают водителям всегда сохранять безопасную скорость, ориентируясь, в первую очередь, на погоду, дорожное покрытие и время суток. "В пути вы не должны подвергать опасности ни себя, ни других участников дорожного движения. Всегда помните, что превышение установленного скоростного режима - это одна из основных причин ДТП, влекущих самые тяжкие последствия", - подчеркнули инспекторы.-0-