Мобильные контролеры скорости будут работать на трех участках дорог Гомельской области

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости на территории Гомельской области будут работать в новых местах с 19 апреля, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Так, мобильные контролеры будут отслеживать ситуацию в двух направлениях на 75-м км автодороги Р82 Октябрьский - Паричи - Речица. "На указанном участке дороги в направлении Речицы действует скоростное ограничение для водителей всех транспортных средств - 70 км/ч, а в направлении н.п. Паричи водителям легкового транспорта разрешено двигаться со скоростью 90 км/ч, водителям грузового - 70 км/ч", - напомнили в УГАИ.

Также под контролем будет 334-й км автодороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины. Здесь необходимо ехать со скоростью 60 км/ч.

Будут установлены мобильные системы и на 30-м км подъезда к Гомелю от а/д М10, где для легкового транспорта действует скоростной режим 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.

В УГАИ убедительно просят водителей всегда сохранять безопасную скорость, ориентируясь в первую очередь на погоду, дорожное покрытие и время суток. "В пути следования вы не должны подвергать опасности других участников дорожного движения. Всегда помните, что превышение установленного скоростного режима - одна из основных причин ДТП, влекущих самые тяжкие последствия", - подчеркнули в областной Госавтоинспекции.-0-