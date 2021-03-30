Мобильные контролеры скорости установлены на трех участках дорог Гомельской области

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости установлены на трех участках дорог в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Мобильные контролеры будут работать на 30-м км автодороги "Подъезд к Гомелю от автодороги М10" по 11 апреля. На этом участке действуют скоростные режимы: для легкового транспорта - 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.

Также по 11 апреля система будет фиксировать нарушения скорости в двух направлениях на 114-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Здесь водителям всех транспортных средств необходимо двигаться со скоростью 60 км/ч. По 4 апреля датчики также будут установлены на 20-м км этой магистрали, где установлен скоростной режим 60 км/ч для всех видов транспорта.

В областной Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости при выборе скорости ориентироваться в первую очередь на погодные условия, видимость и состояние проезжей части, а также на собственный стаж вождения. "Помните, что ваше движение должно быть безопасным абсолютно для всех участников дорожного движения", - подчеркнули в УГАИ.-0-