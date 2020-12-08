Мобильный гид для туристов запустят в Гродно

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение со всей необходимой для гостей города информацией запустят в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.

Вскоре приложение будет доступно для скачивания. Оно будет работать на трех языках - русский, польский и английский.

"В нем собрана вся необходимая туристу информация. Карты, размещение всех исторических, привлекательных для гостей города объектов, их визуализация, история, дополнительная информация. Также в приложение включены объекты культуры, торговли, общепита, гостиницы и хостелы", - отметил Евгений Ародь. Он подчеркнул, что приложение будет как в онлайн, так и в офлайн режиме. Причем и без интернета пользователю будет доступно 80% функций.

Мобильный гид рассчитан как на иностранных туристов, так и на тех, кто приедет в Гродно из других регионов страны. Приложение поможет гостям, особенно индивидуальным туристам, лучше узнать город, не упустить ничего интересного. Отметил Евгений Ародь и имиджевую сторону проекта: приложение может стать и одной из причин посетить Гродно.

Сейчас пандемия серьезно сказалась на туристическом бизнесе во всем мире. Вынужденную паузу в Гродно используют для того, чтобы с возобновлением турпотока предложить гостям новые интересные продукты. К слову, Гродно иностранные туристы могут посещать без визы.-0-