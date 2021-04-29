Мобильный пункт вакцинации от коронавируса начинает работу в Лиде

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде начинает работу первый в области мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лидской центральной районной больнице.

Мобильный пункт разместился в одном из самых популярных и посещаемых жителями города и района мест - гипермаркете по улице Красноармейской. Пункт оборудован всем необходимым, в том числе морозильной камерой для хранения вакцины.

"Сделать прививку на пункте можно бесплатно и в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Перед процедурой каждого пациента осматривает терапевт", - рассказали в Лидской ЦРБ. Желающий привиться должен быть старше 18 лет, не иметь противопоказаний. Напоминают медики о том, что вакцина двухкомпонентная, поэтому важно получить второй компонент именно на этом пункте.

"Создание прививочных центров в общественных местах - мировая практика. Позволяет снизить риск контакта с больными на базе медучреждений", - рассказали медики.

Работать пункт при наличии вакцины будет ежедневно, кроме праздничных дней. В будние прививку можно будет получить с 16.00 до 20.00, в выходные - с 11.00 до 15.00.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Лидском районе идет активно. Прививки можно сделать в поликлиниках и амбулаториях Лиды, в Березовской городской больнице и даже в сельской местности: прививочный пункт организован в Дитвянской врачебной амбулатории. Также продолжается практика выезда бригад на крупные предприятия для вакцинации сотрудников.-0-