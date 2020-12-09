Модернизация и производство новых видов продукции - как развиваются инновации в Полоцком районе

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин обсудил с руководством Полоцкого районного исполнительного комитета перспективы инновационного развития региона, в том числе в соответствии с госпрограммой инновационного развития, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Новые виды инновационной продукции планируется освоить в ООО "КимаБел" и ОАО "Полоцк-Стекловолокно". "Эти предприятия динамично развиваются. Имея современное оборудование, высокие технологии и научный потенциал, они готовы решать сложные задачи, в том числе по выпуску инновационной продукции, которая пользуется спросом на внутреннем и зарубежном рынках", - сказал Александр Шумилин. В целом промышленные предприятия района в текущем году произвели инновационной продукции на сумму Br50 млн (это 12% от общего объема).

В райисполкоме также рассказали, что Полоцкий лесхоз запустил линию по производству пиломатериалов и сопутствующей продукции. Полоцкий молочный комбинат завершил работы по реконструкции основных производственных цехов, а "Полоцкие напитки и концентраты" и Полоцкий хлебозавод модернизировали производственные участки и приобрели современные высокопроизводительные линии.

Значимый вклад в развитие экономики района вносит и Полоцкий государственный университет. Только за использование одного прибора для экспресс-анализа нефтепродуктов он получил роялти более 1 млн евро. При поддержке ГКНТ университет развивает отраслевую лабораторию нефтегазопереработки, которая отвечает за фундаментальные и прикладные исследования по актуальным вопросам внедрения современных технологий на газо- и нефтеперерабатывающих предприятиях Беларуси.

Один из проектов госпрограммы инновационного развития - реконструкция комбината сельского домостроения для производства металлоконструкций - выполняется на Новополоцком заводе технологических металлоконструкций. Помимо внедрения инновационных технологий и создания новой востребованной продукции реализация этого проекта позволит создать новые рабочие места, в том числе для жителей Полоцкого района. За счет создания новых предприятий и производств в регионе планируется трудоустроить более 400 человек.

В Полоцком районе завершается реализация мероприятий комплексного плана ускоренного развития на период до 2020 года. При этом уже разработан комплекс мер по развитию региона до 2025 года, который в настоящее время находится на согласовании министерств и ведомств.-0-