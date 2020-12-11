Модернизация Обольского керамического завода завершится в 2022 году

11 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Модернизация и реновация Обольского керамического завода завершится в 2022 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор завода Павел Манак.

Предприятие вкладывает в обновление собственные средства, а также выделенные инновационным фондом Витебского облисполкома и Белорусским инновационным фондом. "Общая стоимость проекта составляет Br8 млн. Сейчас на Обольском керамическом заводе ожидаем поставку энергоемкого оборудования из Греции. На его приобретение освоили половину запланированной суммы. Завершить реконструкцию планируем в 2022 году", - сказал руководитель предприятия.

По проекту модернизация Обольского керамического завода затронет реновацию основного оборудования. Сначала полностью реконструируют туннельную печь №1. Это позволит предприятию значительно снизить энергозатраты. В качестве топлива на новом оборудовании будут использоваться природный газ и нефтяной кокс в соотношении 20% и 80% соответственно. При производстве так называемой лицевой продукции, предназначенной для кладки внешних стен, будет применяться исключительно природный газ.

Одновременно с реконструкцией печи будет установлена автоматическая линия по разгрузке-упаковке обожженного кирпича. Это избавит от тяжелого физического ручного труда на производстве. Новая линия освободит задействованных на погрузке работников, будет создано 15 новых рабочих мест. По словам руководителя предприятия, непосредственно на заводе организуют переобучение специалистов новым профессиям.

На заводе также внедрят новую технологию производства кирпича с добавлением нефтяного кокса. Нефтепродукт улучшит качественные характеристики выпускаемой продукции: повысятся прочность и теплопроводность обольского кирпича. Выход на проектную мощность производства в 30 млн шт. кирпича в год запланирован на 2023 год.

"В целом реализация проекта позволит Обольскому керамическому заводу увеличить емкость туннельных сушил, значительно уменьшить потребление топлива на единицу продукции. Потребление тепловой энергии снизится с 450-470 ккал/кг до 360 ккал/кг", - подчеркнул Павел Манак.

В этом году завод нарастил выпуск продукции, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. Общий объем производства за январь - октябрь превысил 30 млн шт. кирпича, что составляет 106,9% к показателю аналогичного периода прошлого года.-0-