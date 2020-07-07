Модернизированные локально-вычислительные сети ввели в эксплуатацию в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительно-монтажные работы по модернизации локально-вычислительных сетей завершены в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на границе с Польшей. Оборудование настроено и введено в эксплуатацию, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Установлено новейшее серверное оборудование и сетевые хранилища, произведена укладка оптоволоконного кабеля, заменена компьютерная техника и оргтехника. Всего закуплено четыре сервера и около 330 единиц оборудования, в том числе стационарные компьютеры, ноутбуки, IP-телефоны, коммутаторы, принтеры, источники бесперебойного питания. "Новшества позволят увеличить эффективность проведения операций таможенного контроля, окажут положительное влияние на обеспечение безопасности на границе", - отметили в ГТК.

Использование модернизированных локально-вычислительных сетей будет способствовать усилению безопасности хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу, обеспечению бесперебойной деятельности в пунктах пропуска в случае проведения ремонтных работ либо возникновения аварийных ситуаций в сетях электроснабжения.

Проект "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" реализуется по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы. Ведущим бенефициаром выступает Гродненская региональная таможня. Общий финансовый вклад Европейского союза в проект составляет около 1 млн евро.-0-