Модернизированный спорткомплекс в Барани готовится к открытию

5 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе модернизируют крупные спортивные объекты, один из них, расположенный в Барани, готовится к открытию. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе спорта и туризма Оршанского райисполкома.

Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в Барани уже завершен, общая стоимость работ составила Br2,2 млн. Здесь подведено водоснабжение, установлены системы вентиляции, электрического отопления, видеонаблюдения и пожарной сигнализации, заменена кровля.

В спорткомплексе появились тренажерный и зал для фитнеса, душевые и санузлы. Обновлены комнаты тренеров и раздевалки для спортсменов. На стадионе оборудована площадка для воркаута, на беговых дорожках уложено синтетическое покрытие. Универсальное искусственное покрытие теперь есть на открытой хоккейной площадке, где установили новые борта. Зимой здесь зальют каток для массового катания, а в теплое время года можно проводить занятия по мини-футболу. Посещать спорткомплекс смогут все желающие.

В обновленном ФОКе планируют готовить юных и взрослых футболистов, легкоатлетов. В спортивном комплексе предусмотрена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, которые могут выбрать здесь для себя подходящий вид спорта.

Активно продвигается ремонт спорткомплексов в Орше и Болбасово. Их модернизация по плану завершится к концу года. Эти объекты приобретут схожие черты, везде будет проведена реновация отопительной, осветительной систем и водоснабжения, заменят покрытия беговых дорожек на стадионах, оборудуют тренажерные залы. В планах на будущий год - модернизация еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Бабиничи.

В Оршанском районе шесть учебно-спортивных учреждений, включая три специализированные спортивные школы олимпийского резерва. Наиболее популярными видами спорта в районе считаются футбол, дзюдо, хоккей, плавание, спортивная гимнастика, легкая атлетика, шорт-трек.-0-