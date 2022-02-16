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16 февраля 2022, 12:01

Могилев стал первым областным центром в цикле семинаров о защите персональных данных

Фото из архива
Фото из архива

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилев стал первым областным центром в цикле региональных семинаров "Работа с персональными данными: системный подход", передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство уделяет значительное внимание вопросам повышения уровня защиты персональных данных белорусских граждан, - отметил первый заместитель директора Национального центра защиты персональных данных Николай Саванович. - Так, эти вопросы нашли отражение в проекте изменений и дополнений Конституции. Статья 28 Основного закона говорит о том, что каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство".

По словам Николая Савановича, закон о защите персональных данных - это самый динамично развивающийся сектор законодательства. На сегодня он уже действует на территории более 150 государств. В Беларуси соответствующий документ принят 7 мая 2021 года. Тем не менее еще не все законодательные акты приведены в соответствие с ним. На практике это затрудняет работу и порождает много вопросов. В связи с этим задача созданного указом главы государства Национального центра защиты персональных данных заключается также и в организации образовательного процесса в этой сфере.

"Одним из направлений деятельности центра стало проведение разъяснительной работы по вопросам применения законодательства о защите персональных данных, - уточнил Николай Саванович. - Так, на постоянной основе проводятся вебинары, семинары, иные мероприятия, реализуются просветительские проекты. Например, в недавнем онлайн-марафоне по вопросам национального регулирования и организации работы по защите персональных данных приняло участие более 4,5 тыс. представителей социальной сферы со всех регионов страны - специалистов учреждений образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты".

Участникам семинара в Могилеве рассказали о стандартах защиты персональных данных и правоотношениях, регулируемых соответствующим законодательством, субъектах, на которых распространяется действие документа, а также мерах по обеспечению защиты персональных данных. Отдельным блоком раскрыты вопросы обработки персональных данных в сфере трудовых отношений и представлен пошаговый алгоритм действий уполномоченного лица для защиты обрабатываемых персональных данных.

Цикл региональных семинаров по вопросам защиты персональных данных запустил Национальный центр защиты персональных данных. Первый такой семинар состоялся в Могилеве сегодня. Он объединил специалистов областных, районных и городских исполнительных комитетов Могилевской области. В режиме онлайн к обсуждению актуальных вопросов присоединится 21 район региона. Аналогичные семинары пройдут во всех областных центрах и столице.-0-

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