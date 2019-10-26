Могилев впервые примет заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая духовная общность" пройдет в Могилеве с 28 октября по 2 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Эта олимпиада проходит уже в 14-й раз, однако областной центр примет ее впервые. До Могилева столицей олимпиады школьников Беларуси и России четыре раза становился Гомель, дважды Полоцк и один раз Минск. В этом году Беларусь представят 9 команд: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской области, городов Минска и Могилева, а также лицея БГУ. Из России приедут 23 команды.

В обязательную программу олимпиады включены два тура: написание сочинения и комплексная работа по русскому языку и литературе. Кроме того, школьники поучаствуют в конкурсе чтецов и риторического мастерства. Для желающих блеснуть эрудицией организаторы подготовили конкурс знатоков.

Помимо основного блока, для школьников Беларуси и России будут организованы экскурсии и развлекательная программа. Участники олимпиады высадят аллею дружбы, посетят исторические места Могилева, познакомятся с вузами города.

Первая олимпиада "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" прошла в 2004 году. Тогда участниками заключительного этапа в Гомеле стали 86 школьников из 16 регионов Беларуси и России. С 2008 года олимпиада стала проходить ежегодно за счет средств бюджета Союзного государства.

Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства, Министерство образования Беларуси, Министерство просвещения России и Могилевский облисполком.-0-