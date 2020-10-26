"Могилевдрев" монтирует новые сушильные камеры

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Две новые сушильные камеры монтируют в ОАО "Могилевдрев". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор предприятия Сергей Фидельский.

"Сейчас на нашем предприятии идет монтаж двух новых сушильных камер. Техническое обновление позволит увеличить выпуск товарной продукции с высокой добавленной стоимостью, - отметил генеральный директор. - До этого мы уже установили две новые сушилки, закупили несколько единиц техники. Все это стало возможным при финансовой поддержке Банка развития".

Могилевское предприятие сейчас наращивает объемы производства. Так, за 9 месяцев текущего года этот показатель составил 107% в сравнении с таким же периодом прошлого года. "Мы производим пиломатериалы, мебельный щит и мебель. Сейчас расширяем мебельное производство: разрабатываем новые модели, ищем новые рынки сбыта. Наши мебельные изделия пользуются спросом в странах Европы. Для белорусских покупателей мебель представлена в нашей фирменной торговой сети, в мебельных торговых центрах Минска, Витебска, Гомеля, Мозыря и Речицы. Сюда поступает около 20% наших мебельных изделий, все остальное идет на экспорт", - отметил Сергей Фидельский.

"Могилевдрев" - экспортно ориентированное предприятие. Около 75% всех изделий поставляется на рынки дальнего зарубежья. "Наши пиломатериалы пользуются спросом на рынках Литвы, Латвии и Польши. Мебельный щит покупают в Венгрии и Франции. Из-за пандемии коронавируса в апреле-мае продажи немного снизились, однако мы сохранили объем производства. Летом спрос вернулся и стал даже выше прошлогоднего. Мы смогли не только выйти на показатели прошлого года, но и увеличить их", - отметила заместитель генерального директора ОАО "Могилевдрев" Виктория Листопад.

Сейчас в ОАО "Могилевдрев" трудится 463 человека: на предприятиях в Могилеве, Могилевском районе и Быхове. Производственные мощности полностью загружены. В месяц здесь производят товарной продукции на сумму около Br2 млн. ОАО "Могилевдрев" входит в состав холдинга Borwood. Холдинг объединяет девять производственных предприятий деревообработки, лесозаготовительное предприятие и единого оператора по реализации продукции ("Белорусская лесная компания"). Функции управляющей компании холдинга возложены на дочернюю структуру Банка развития Республики Беларусь - УП "БР-Консалт".-0-

Фото Олега Фойницкого