"Могилевлифтмаш" разработал двухуровневую семейную парковку на 2 автомобиля

29 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двухуровневую парковку зависимого типа на 2 автомобиля разработали в ОАО "Могилевлифтмаш". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник бюро рекламы предприятия Вадим Евстратов.

"На сегодня наше предприятие - единственный производитель парковок в Беларуси, - отметил Вадим Евстратов. - Мы начинали с парковок роторных и лифтовых, теперь решили расширить тему автомобильных парковочных систем. На этот раз ориентировались на частного потребителя. Мы изучили спрос и поняли, что такой вид продукции очень востребован. Там, где есть ограниченное место на придомовом участке - например, только для одной машины. Теперь можно организовать паковку на 2 автомобиля. Это хороший семейный вариант".

На проектирование парковки ушло около 3 месяцев. Конструкция представляет собой механизм с электрогидравлическим приводом. Так, через масляный насос создается давление в системе и за счет гидроцилиндров происходит подъем дополнительной парковочной платформы. Паркинг рассчитан для машин среднего класса, т.к. ограничение по массе автомобиля на платформе второго уровня составляет 2,15 т. Поднять такую машину можно всего за 30 секунд. На нижнем парковочном месте масса автомобиля не оговаривается.

"Парковка имеет очень компактные габариты: ширина составляет всего 2,55 м, длина - 4,7 м, - рассказывает создатель устройства, инженер-конструктор отдела непрофильной продукции предприятия Артем Зенченко. - Механизм массой в 1,3 т предназначен как для уличной эксплуатации, так и для установки в помещении. В любом случае, все очень надежно. Например, мы предусмотрели высокую степень защиты от влаги и пыли, удобный блок управления, работа которого в целях безопасности блокируется стоповой кнопкой, включение проблескового маячка при работе паркинга. К слову, такая конструкция прослужит 25 лет".

В середине ноября могилевский паркинг получил высокую оценку в Москве на международной выставке оборудования и технологий для обустройства и эксплуатации парковочного пространства Parking Russia. На сегодня все испытания нового вида продукции пройдены, она сертифицирована и поступила в продажу. Первая парковка уже в первых числах декабря отправится к своему покупателю в Московскую область.

ОАО "Могилевлифтмаш" является одним из крупнейших предприятий в Восточной Европе, которое производит лифтовое оборудование и запасные части для ремонта, замены и модернизации физически изношенных лифтов, а также поэтажные эскалаторы, мачтовые строительные грузопассажирские подъемники, подъемники для маломобильных групп населения, роторную парковку. В состав холдинга акционерного общества входят также производство электродвигателей (бывший могилевский завод "Электродвигатель"), ОАО "Зенит" и ОАО "Завод "Ветразь". Общая численность работников составляет около 5,5 тыс. человек.-0-