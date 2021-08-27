Могилевская фирма недоплатила более Br800 тыс. налогов и страховых взносов

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители фирмы по производству и установке окон и дверей недоплатили более Br135 тыс. страховых взносов и свыше Br670 тыс. налогов. Эти факты выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области, сообщили БЕЛТА в КГК.Работникам фирмы, зарегистрированной в Могилевском районе, на протяжении 2016-2019 годов выплачивалась зарплата в конверте. Всего 40 работников получили более Br395 тыс. С этих выплат не был уплачен в бюджет подоходный налог в размере свыше Br50 тыс. и обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения в размере более 135 тыс.Имело место также искусственное дробление бизнеса и неправомерное использование упрощенной системы налогообложения. Для этого руководство компании создало 2 аффилированных коммерческих субъекта хозяйствования.Выяснилось, что заказы на изготовление и установку изделий из ПВХ и полученная от выполнения этих работ выручка распределялись между тремя компаниями (основным предприятием и двумя созданными субъектами), что позволяло им применять упрощенную систему налогообложения и не платить налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Причиненный государству ущерб превысил Br620 тыс.При этом деятельностью всех трех субъектов хозяйствования руководили одни и те же должностные лица, а работы выполняли одни и те же специалисты.В отношении должностных лиц коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов.-0-