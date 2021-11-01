Могилевская фирма недоплатила в бюджет более Br150 тыс.

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты неуплаты налогов и другие нарушения законодательства установлены Комитетом госконтроля Могилевской области во время проверки коммерческой организации, которая оказывает жилищно-коммунальные услуги. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Как выяснили сотрудники контрольного ведомства, руководители коммерческой организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги жителям Могилева, на протяжении 5 лет использовали незаконную схему минимизации налогов. Фирма передала на аутсорсинг двум предпринимателям оказание услуг по обслуживанию запорно-переговорных устройств и систем видеонаблюдения. Примечательно, что ими являлись сами учредители компании. Работы по оказанию данных услуг сотрудники коммерческой организации выполняли на оборудовании, принадлежащем фирме. Реквизиты ИП понадобились для уклонения от уплаты налогов, поскольку индивидуальные предприниматели применяют упрощенную систему налогообложения.

В результате противоправной деятельности учредители компании недоплатили в бюджет более Br150 тыс. налоговых платежей. В настоящее время ущерб возмещен практически в полном объеме.

Помимо этого, установлены многочисленные нарушения жилищного законодательства и закона "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг". Так, без заключения договоров жильцам оказывались услуги по благоустройству и содержанию придомовых территорий, их обустройству элементами озеленения. При этом, как показала проверка, состояние подъездов жилых домов и прилегающей территории не соответствовало санитарным нормам.

Коммерческой организации направлено предписание, его исполнение находится на контроле. Действиям должностных лиц компании будет дана правовая оценка.-0-