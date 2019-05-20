Могилевская область в I квартале выполнила большинство ключевых прогнозных параметров

20 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область за январь-март текущего года выполнила 5 из 6 ключевых показателей социально-экономического развития, сообщил сегодня на заседании облисполкома его председатель Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Темп роста валового регионального продукта составил 100,9% (при задании 100,5%), производительность труда выросла на 1,8% (101%), экспорт услуг составил 118,8% (101,5%), а прямые иностранные инвестиции выросли почти в 3 раза до $74,2 млн (при задании $25 млн). На рабочие места за счет создания новых производств и предприятий, по оперативным данным, трудоустроено 1236 человек при задании 1020. С отрицательным результатом по вкладу в ВРП (- 0,5%) сработал только АПК.

"Несмотря на складывающуюся в последнее время положительную динамику развития региона, ситуация остается непростой, - отметил губернатор. - Проблем еще немало во всех отраслях народного хозяйства. В области достаточно большое количество предприятий и организаций, сработавших с убытком (138), не было выполнено в первом квартале задание по росту заработной платы, а в ряде районов рост зарплат опережает темп роста объемов производства. И по индексу физического объема промышленной продукции область отстает от среднереспубликанского показателя (100,7% и 101,2% по стране)".

Руководитель области обратил внимание на необходимость детально проанализировать сложившуюся ситуацию, мобилизовать все имеющиеся силы и средства, изыскать резервы для выполнения поставленных главой государства и правительством перед областью задач. "Нам необходимо придать еще большую динамику развития всех отраслей, значительно улучшив финансово-экономическую ситуацию, доходность предприятий и организаций. Это должно стать основой для роста благосостояния людей, обеспечить активное социальное развитие региона", - сказал Леонид Заяц.-0-