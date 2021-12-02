Могилевская таможня ежедневно пополняет бюджет более чем на $800 тыс.

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская таможня пополнила республиканский бюджет на $284 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Ежедневно Могилевская таможня пополняет бюджет более чем на Br2 млн, что составляет свыше $800 тыс. С начала 2021 года региональное ведомство обеспечило поступление в бюджет Br722 млн, что в эквиваленте к доллару США составляет $284 млн. Для сравнения данная сумма равна 12 доходам консолидированного бюджета Могилевского района за 10 месяцев текущего года.

"В большинстве экономически развитых стран за счет таможенных поступлений от ведения внешнеэкономической деятельности формируется значительная часть доходов государственного бюджета, - отметили в таможенном комитете. - Не является исключением и Беларусь, так как внешнеэкономическая деятельность - существенный источник пополнения казны государства".-0-