Могилевская ТЭЦ-2 начала реконструкцию турбоагрегата

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Могилевской ТЭЦ-2 начата реконструкция турбоагрегата, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

Паровая турбина эксплуатировалась с 1971 года и за это время исчерпала свой ресурс. Новая турбина будет установлена на частично реконструированном фундаменте прежнего агрегата с заменой вспомогательного оборудования и трубопроводов.

На станцию уже поставлены турбина производства Калужского турбинного завода, генератор ООО "Электрические машины", вспомогательное оборудование. Организована закупка трубопроводной арматуры, электротехнического оборудования и средств автоматического контроля, управления и безопасности. Заключен договор строительного подряда с филиалом "Строительное управление "Могилевская ТЭЦ-2" ГП "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга.

Ожидается, что реализация проекта повысит маневренность работы станции.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на февраль 2022 года.-0-