31 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские библиотеки проведут 1 сентября День всезнания "Я и мои друзья". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки им. К.Маркса.

"Библиотеки города поздравят всех учащихся, их родителей и педагогов с новым учебным годом серией интерактивных выставок и книжных инсталляций, а также яркими фотозонами, - отметили в учреждении культуры. - Тематическая программа будет представлена и в социальных сетях: здесь пройдут веселые марафоны, необычные уроки и занимательные программы".

Библиотека-филиал №2 им. И.Шамякина приглашает читателей на открытую площадку "Наш классный день календаря" с яркими фотозонами и книжными инсталляциями. Детская библиотека-филиал №2 ждет всех на литературной флешбук-игре по книге Лии Гераскиной "В стране невыученных уроков", а Центральная городская библиотека им. К.Маркса организует настоящую занимательную академию "Школа наоборот", где можно будет зарядиться новыми впечатлениями на весь учебный год.

Самых активных пользователей социальных сетей библиотеки приглашают на фотофлеш-акцию "1 сентября в моей семье". Для этого нужно сделать фото и разместить в "Инстаграм" вместе с хештегом #1сентябрявмоейсемье. С любителями чтения книжные блогеры поделятся чек-листами своих литературных предпочтений и дадут советы по ведению блога. Здесь же можно найти трекеры чтения и возможность проголосовать за самую популярную книгу этого лета.

На сайте Централизованной системы библиотек Могилева можно будет познакомиться с подборкой полезных в учебе книг, а также серией советов, которые сделают обучение школьника более легким и комфортным.-0-