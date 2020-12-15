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15 декабря 2020, 14:50

Могилевские ветераны отблагодарили медиков домашней выпечкой

Во время акции «Наши пироги – в благодарность медикам!»
Во время акции «Наши пироги – в благодарность медикам!»

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские ветераны отблагодарили медиков за работу и передали коллективам двух больниц выпечку собственного производства. К акции "Наши пироги - в благодарность медикам" городской ветеранской организации присоединились предприятия, организации и учреждения образования, диаспоры и частный бизнес, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы давно думали над тем, как высказать благодарность за работу нашим медикам. Мы все пожилые и по состоянию здоровья помогать в больницах не можем, а поддержать-то хочется. Вот и решили 15 декабря отметить День чая и сделать гостинцев, чтобы наши доктора и медицинские сотрудники перевели дух и отдохнули за чаем и вкусными угощениями. Для этого выбрали Могилевскую больницу №1 и Могилевскую инфекционную больницу. Они больше других работают с коронавирусными пациентами, - рассказала председатель городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Зинаида Пенькова. - К нашей акции присоединилось много людей. Предприятия и организации передали различные кулинарные изделия. Представители частного бизнеса - несколько десятков пицц. Сладости привезли представители грузинской, украинской и армянской диаспор".

Как отметила Зинаида Пенькова, ветераны активно участвовали в подготовке. Делали пироги, разнообразные рулеты, булочки и торты - насобирали более 20 наименований домашней выпечки. Зинаида Морозова принесла для врачей оладьи с яблоками. "Мои внуки их очень любят и всегда просят, чтобы к приезду были оладьи. Когда предложили поучаствовать в акции, сразу согласилась. Потому что наши медики сейчас трудятся на передовой. Они оторваны от семьи, дома. Очень хочется, чтобы наши гостинцы хоть немного подняли настроение врачам, донесли частичку нашего тепла и благодарности, - отметила женщина. - Мы понимаем, какую сложную работу выполняют медики. И в то же время видим, что для них важен каждый пациент вне зависимости от возраста. Мы, пожилые люди, обычно чаще других обращаемся за медицинской помощью. И каждый раз получаем не только качественное лечение, но и доброе отношение. А это очень важно".

"Часть наших ветеранов уже успела переболеть этой новой инфекцией. И они, будучи в больницах, видели, какую огромную работу выполняют сейчас медики, ощутили на себе их внимательное отношение. Всегда доброжелательны, всегда выслушают и помогут. Мы, ветераны и пенсионеры, тоже не могли остаться в стороне. Передали для медиков не только угощения собственного производства. Те, кто не так силен в кулинарии, купили печенье, торты, конфеты и сладости", - рассказал председатель Октябрьской районной организации Могилева Белорусского общественного объединения ветеранов Петр Мудрагелов.

Председатель профкома Могилевской больницы №1 Ирина Суровец подчеркнула: такая акция в поддержку медиков проходит впервые. "От ветеранской организации мы впервые получаем помощь, да еще и такую необычную. Это очень трогательно. Потому что ведь это мы должны их поддерживать и помогать, - подчеркнула Ирина Суровец. - Сотрудники нашей больницы очень благодарны. Мы все сплотились, не только медики, но и люди в целом. А это один из важных аспектов в борьбе с коронавирусной инфекцией".

Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации больницы №1 Александр Кожевников отметил: поддержка в любом виде важна и очень ценится. "Важно, что медики в своей работе чувствуют плечо, на которое можно опереться. И поддержку можно найти не только среди коллег, но и среди других людей. Это придает сил для дальнейшей борьбы с коронавирусной инфекцией. Наши ветераны оказали нам очень необычный, но такой приятный знак внимания. Очень хочется поблагодарить всех. Мы чувствуем вашу поддержку, и все вместе сможем победить этот недуг", - рассказал Александр Кожевников.

Александр Кожевников
Александр Кожевников

Чтобы чаепитие у медиков получилось полноценным, городская организация общественного объединения "Белорусский союз женщин" передала в больницы чай. "Именно за чашкой ароматного чая мы собираемся с родными и близкими, делимся своими мыслями и радостями. Сейчас у наших медиков огромная нагрузка. И очень хочется, чтобы сегодня за общим столом с домашними пирогами и ароматным чаем они немного расслабились и улыбнулись. Нельзя терять оптимистический настрой. С профессионализмом докторов, грамотной работой на местах, с поддержкой всего общества мы справимся с этим непростым периодом. И очень хочется в канун Нового года пожелать всем здоровья и веры в лучшее", - отметила председатель городской организации Белорусского союза женщин Алла Богатенко.-0-

Фото Олега Фойницкого

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