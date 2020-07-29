Могилевский "Красный металлист" начнет серийный выпуск мебели

29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Серийный выпуск мебели в стиле лофт в ближайшее время планирует начать могилевское ОАО "Красный металлист". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора по общим вопросам Максим Держурин.

"Наше предприятие - единственное в Беларуси, которое занимается выпуском столовых приборов. Появилась необходимость расширять производство. Нам нужны были новые идеи, благодаря которым у предприятия появился бы не только качественный продукт, но и прибыль. Директор завода предложил создавать мебель в стиле лофт - в ее основе только металл и дерево. Выпустили первые модели, получили обратную связь - такая мебель востребована. В ближайшее время получим все необходимые документы и сертификаты и запустим серийное производство", - рассказал Максим Держурин.

Для запуска совершенно нового для завода производства не понадобилось дорогостоящего переоснащения - имеющиеся мощности подходят не только для создания столовых приборов, но и стильных интерьерных элементов.

"Дизайн мебели разрабатывался специалистами нашего завода. Здесь же делаются металлические каркасы, проходит сборка, - пояснил заместитель директора по коммерческим вопросам Игорь Жигунов. - Дерево закупаем у предприятий деревообработки региона. Вся мебель - и деревянные элементы, и металлические каркасы - покрыта современными красками и растворами, которые не вредят окружающей среде. Эта продукция будет не только доступной по цене, но и экологически чистой".

На предприятии уже утвердили базовый модельный ряд, сделали первые образцы: стеллажи, стулья, подвесные полки, столы и многое другое. После запуска серийного производства мебель "Красного металлиста" можно будет найти в торговых сетях страны. На заводе планируют открыть свой шоурум.

"Главная наша задача - делать качественный продукт по доступным ценам. Сейчас такая мебель - на пике популярности, однако не каждый житель нашей страны может ее себе позволить, - отметил Игорь Жигунов. - Мы же хотим, чтобы у людей была возможность приобретать стильную и современную мебель, которая отлично впишется в интерьер не только квартир, но и загородных домов".

По словам директора предприятия Юрия Сербина, появление мебельного производства продиктовано необходимостью дальнейшего развития завода.

"Из-за непростых условий, которые в этом году были продиктованы коронавирусной инфекцией, в первом полугодии мы немного потеряли в деньгах. Имеющаяся номенклатура изделий, которую мы производим, пользуется спросом, однако этого все равно недостаточно, - отметил директор предприятия. - Поэтому появилась идея начать заниматься мебелью. Стиль лофт - самый подходящий. Наше предприятие постоянно работает с металлом, а в основе такой мебели как раз металлические конструкции. Коллектив завода с интересом приступил к новой работе".

ОАО "Красный металлист" работает в Могилеве с 1933 года. Здесь производят столовые приборы, кухонные принадлежности. Сейчас на заводе трудятся 165 человек. Продукция экспортируется в Россию, Украину, Казахстан, Болгарию и другие страны. В планах на будущее - освоить рынок стран Евросоюза.-0-

Фото Олега Фойницкого