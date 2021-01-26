Могилевский "Зенит" наладил выпуск светильников для промышленных помещений

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Производство светильников нового поколения для промышленных помещений наладил завод "Зенит" в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель главного конструктора ОАО "Зенит" Сергей Игнатов.

"Производство новых светодиодных светильников серии ДКУ-03 мы начали в конце 2020 года. Сейчас мы производим 4 модели. Их мощность - от 50 до 250 Вт. Для их создания используются комплектующие от мировых производителей и последние технологии, - рассказал заместитель главного конструктора. - Это качественные, долговечные и современные светильники, средний срок службы которых составляет 15 лет".

Заместитель главного конструктора ОАО "Зенит" Сергей Игнатов

По словам Сергея Игнатова, при создании нового поколения светильников учитывались различные характеристики - от безопасности в использовании до энергоэффективности. "Такие светильники в первую очередь создавались для промышленных помещений. Это могут быть различные заводы, где люди работают за станками. Работа кропотливая и требует серьезной концентрации. Освещение в таких помещениях не должно создавать никаких пульсаций, даже тех, что не видны человеческому глазу. Потому что любое, даже неуловимое, мерцание света повышает утомляемость человека, а это может создавать опасные для жизни и здоровья ситуации. Потому коэффициент мерцания света в наших новых светильниках менее 1%, - подчеркнул Сергей Игнатов. - Кроме того, важно учитывать и реальность передачи цветов при освещении. Они должны быть максимально приближены к солнечному свету. Мы постарались создать светильники с высоким индексом цветопередачи. Важным отличием этих светильников является экономичность энергопотребления. По соотношению полезного светового потока и мощности потребления они находятся на передовом уровне".

В новом оборудовании установлено закаленное матированное стекло. Это позволяет создавать в помещении яркий, но не слепящий свет. "У новых светильников - высокая степень защиты от влаги, пыли и других мелких частиц, что тоже важно в промышленных помещениях. Они обладают повышенной прочностью к ударам и вибрациям, без повреждений могут выдержать напряжение питания в 380 Вт. Еще один важный момент - в светильниках нет ртути, для них не нужна специальная утилизация".

ОАО "Зенит" входит в состав холдинга "Могилевлифтмаш". Основной вид продукции - лифтовое оборудование. Кроме того, здесь производят разнообразную светодиодную технику: от специализированных осветительных приборов до уличного освещения.-0-

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