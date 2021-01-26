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26 января 2021, 19:36

Могилевский "Зенит" наладил выпуск светильников для промышленных помещений

Проверка светильников
Проверка светильников

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Производство светильников нового поколения для промышленных помещений наладил завод "Зенит" в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель главного конструктора ОАО "Зенит" Сергей Игнатов.

"Производство новых светодиодных светильников серии ДКУ-03 мы начали в конце 2020 года. Сейчас мы производим 4 модели. Их мощность - от 50 до 250 Вт. Для их создания используются комплектующие от мировых производителей и последние технологии, - рассказал заместитель главного конструктора. - Это качественные, долговечные и современные светильники, средний срок службы которых составляет 15 лет".

Заместитель главного конструктора ОАО "Зенит" Сергей Игнатов
Заместитель главного конструктора ОАО "Зенит" Сергей Игнатов

По словам Сергея Игнатова, при создании нового поколения светильников учитывались различные характеристики - от безопасности в использовании до энергоэффективности. "Такие светильники в первую очередь создавались для промышленных помещений. Это могут быть различные заводы, где люди работают за станками. Работа кропотливая и требует серьезной концентрации. Освещение в таких помещениях не должно создавать никаких пульсаций, даже тех, что не видны человеческому глазу. Потому что любое, даже неуловимое, мерцание света повышает утомляемость человека, а это может создавать опасные для жизни и здоровья ситуации. Потому коэффициент мерцания света в наших новых светильниках менее 1%, - подчеркнул Сергей Игнатов. - Кроме того, важно учитывать и реальность передачи цветов при освещении. Они должны быть максимально приближены к солнечному свету. Мы постарались создать светильники с высоким индексом цветопередачи. Важным отличием этих светильников является экономичность энергопотребления. По соотношению полезного светового потока и мощности потребления они находятся на передовом уровне".

В новом оборудовании установлено закаленное матированное стекло. Это позволяет создавать в помещении яркий, но не слепящий свет. "У новых светильников - высокая степень защиты от влаги, пыли и других мелких частиц, что тоже важно в промышленных помещениях. Они обладают повышенной прочностью к ударам и вибрациям, без повреждений могут выдержать напряжение питания в 380 Вт. Еще один важный момент - в светильниках нет ртути, для них не нужна специальная утилизация".

ОАО "Зенит" входит в состав холдинга "Могилевлифтмаш". Основной вид продукции - лифтовое оборудование. Кроме того, здесь производят разнообразную светодиодную технику: от специализированных осветительных приборов до уличного освещения.-0-

Сборщик Галина Захарова
Сборщик Галина Захарова
Регулировщик Евгений Комсов во время проверки ламп
Регулировщик Евгений Комсов во время проверки ламп
Монтажник Татьяна Иванова во время сборки светильников
Монтажник Татьяна Иванова во время сборки светильников

Фото Олега Фойницкого

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