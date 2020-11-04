Могилевское агентство по госрегистрации и земельному кадастру 6 ноября проведет бесплатные консультации

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день бесплатных консультаций пройдет 6 ноября в Могилевском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру и его филиалах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Обратившиеся граждане и представители юридических лиц смогут получить ответы на вопросы, связанные с технической инвентаризацией и государственной регистрацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ, оценкой", - отметили в Госкомимуществе.

Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00 по телефону. По вопросам государственной регистрации недвижимости следует звонить по номерам +375 222 29 28 09, +375 222 29 30 03, +375 222 29 30 07, +375 222 29 30 45, по поводу технической инвентаризации недвижимости - +375 222 29 29 12, +375 222 29 29 32, +375 222 29 29 52, землеустройства и геодезии - +375 222 29 29 11, оценки недвижимости и оборудования - +375 222 29 28 06.-0-