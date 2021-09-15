Могилевскую областную больницу медреабилитации перепрофилируют под работу с COVID-19

15 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевскую областную больницу медицинской реабилитации перепрофилируют под работу с COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

Такое решение принято из-за увеличения в регионе больных острыми вирусными и респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. "На данный момент идет процесс изменения системы госпитализации в данное учреждение здравоохранения. В областной больнице реабилитации готовят 150 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также в Могилевском областном госпитале инвалидов Отечественной войны одно отделение выделено под реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, в том числе COVID-19. Все остальные учреждения здравоохранения работают в штатном режиме", - отметил Александр Старовойтов.

Как рассказала главная медицинская сестра Могилевской областной больницы медицинской реабилитации Ольга Дедук, в учреждении здравоохранения разработан режим, обеспечивающий соблюдение условий инфекционного стационара. "Разработаны и утверждены схемы движения персонала и пациентов, которые исключают пересечение потоков. Для сотрудников больницы на 7 этаже выделена чистая зона с возможностью разделения персонала разных отделений", - отметила Ольга Дедук.

В больнице утвердили варианты использования защитной одежды и СИЗ при выполнении различных манипуляций. "Питание пациентов организовано в палатах с применением одноразовой посуды с целью исключения распространения коронавирусной инфекции в больнице. Разработаны также памятки для пациентов по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима во время пребывания в стационаре на период работы больницы в новых условиях", - подчеркнула главная медсестра.

Могилевская областная больница реабилитации рассчитана на 183 койки. Сейчас здесь трудятся 220 человек.-0-