"Могилевзеленстрой" подготовит ко Дню знаний около 5 тыс. роз

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26 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 5 тыс. роз планирует реализовать "Могилевзеленстрой" ко Дню знаний. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела маркетинга и сбыта предприятия Мартина Богайчук."К 1 сентября в нашей фирменной сети будет заготовлено около 5 тыс. роз производства Беларуси, Голландии и Эквадора, - сказала Мартина Богайчук. - Мы также предложим покупателям около 2 тыс. разнообразных цветов импортной срезки: орхидеи, эустомы, подсолнухи, гортензии, гвоздики, герберы, хризантемы и кустовые розы".На предприятии представлен большой ассортимент комнатных растений, которые в последние годы также преподносят в подарок учителям на 1 сентября. Особенно пользуются спросом фаленопсисы, замиокулькасы, спатифиллумы, антуриумы и другие.Мартина Богайчук отметила, что в последнее время старшеклассники все чаще покупают один большой букет от класса. А вот учащиеся начальной школы дарят цветы от каждого ученика. Популярностью среди них пользуются тематические композиции, дизайнерские корзиночки и коробочки, которые в обязательном порядке должны содержать какой-либо декоративный школьный атрибут."В прошлом году специалисты предприятия оформляли цветочные коробки в виде книжки или букваря, а букеты дополняли карандашами и линейками - получалось стильно, оригинально и интересно, - добавила Мартина Богайчук. - Такие композиции всегда выглядят очень празднично и выделяются среди цветочного разнообразия. Сразу отмечу, что стоимость наших букетов приемлемая и рассчитана на средний потребительский кошелек".График работы всех фирменных магазинов предприятия в преддверии праздника будет скорректирован. Так, 31 августа торговые объекты будут работать до последнего клиента, а 1 сентября откроют свои двери уже с 7.30, чтобы каждый желающий смог приобрести цветы ко Дню знаний.-0-