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26 марта 2021, 12:27

"Мой родны кут, як ты мне мiлы…"

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Жизнь начинается с воды
Комфорт и вода: скажем им ДА!

Пристоличная область – часть страны, где удобно жить как в городе, так и на селе. Вот и Столбцовский район (от центра которого до Минска чуть более 70 километров), родина народного поэта Беларуси Якуба Коласа – автора строк, вынесенных в заголовок, – подтверждает этот факт. При этом две трети жителей района проживает за городской чертой, значительная часть из них – в одиннадцати агрогородках! Не случайно 46 из 52 котельных расположена в сельской местности, что говорит о том, насколько хлопотное здесь коммунальное хозяйство!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с праздником!

В наш профессиональный день хочу поблагодарить вас за повседневный кропотливый труд!

Желаю, чтобы работа всегда приносила удовольствие и радость! Чтобы усталость была только приятной, новости – всегда хорошими, а результат нашей с вами работы – востребован и полезен людям!

Желаю счастья, здоровья, силы и выдержки, оптимизма и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов в новых начинаниях!

Самые наилучшие пожелания вам и вашим близким!

С уважением, Олег Кухарчик – директор РУП

"Столбцовское ОКС".

Справляются на отлично

Недавно мы побывали в Столбцах. Проехали по близлежащим агрогородкам и деревням и убедились в том, что РУП "Столбцовское объединение коммунальных служб" великолепно справляется со своими задачами. Вначале, ко­нечно, посетили город, оценили красоту новостроек, чистоту городских улиц, дворов и скверов. По дороге отметили, что снег еще только сошел, а на одной из улиц бригада строителей ОКС уже занялась заменой тротуарной плитки. Город приводят в порядок после зимы.

Разговор с директором РУП "Столбцовское ОКС" Олегом Кухарчиком начали с вопроса о том, как коллектив предприятия справился с обеспечением города и района теплом, не было ли у транспорта и людей проблем с передвижением по зимним дорогам и тротуарам, когда снегопады и гололед требовали особой бдительности, ведь в Беларуси давно не было такой снежной и морозной зимы.

– Конечно, зима для нас – время особое: только улицы и дороги Столбцов составляют почти 106,7 километров! На дворе – конец марта, и сегодня уже можно говорить, что коллектив нашего предприятия в целом неплохо справился с работой в осенне-зимний период, – отметил Олег Валентинович. – Дороги города и агрогородков, придворовые территории своевременно освобождались от снега. Наша спецтехника в гололед обрабатывала дороги и пешеходную часть улиц, придворовые территории песчано-соляной смесью.

50/50, или Самое мое – местное!

Осень-зима 2020/21 стала первым отопительным сезоном для новой городской котельной мощностью 24 МВт, которую коммунальщики Столбцов запустили в августе 2020 года. Мы также побывали на этом современном энергообъекте, и сегодня обогревающем город. Даже человека, далекого от энергетики, он поражает современными технологиями, уровнем автоматизации и ИТ-решений: все показатели работы котлового хозяйства выведены на компьютер, на мониторе которого отражается информация о выработке, отпуске тепла и прочие важные параметры сжигания газа и торфа и превращения их в такое важное для нас тепло.

О технических характеристиках городской котельной увлекательно рассказал Олег Кухарчик:

– Уникальный для страны проект: три котла мощностью по 4 МВт работают на местных видах топлива и два – мощностью по 6 МВт — на газу. Это самая сильная котельная в Беларуси, в качестве основного топлива использующая фрезерный торф. Котлы еще не вышли на полную энергетическую мощность, но замещение импортных энергоносителей, то есть газа, составило почти 50%, другую половину получили, используя местные виды топлива. Обеспечили все жилые дома, объекты соцкультбыта и другие здания и помещения города теплом. Зимой, то есть в самые холодные месяцы, вырабатывали: в январе – 7100 Гкал, в феврале – 7221 Гкал тепла.

Кстати, в это время года, в отопительный сезон, наибольшее число работников объединенных служб трудится именно на выработке и подаче тепла в жилые дома, административные здания и промышленные объекты. Зима требует особого внимания коммунальщика!

Новички и старожилы

Когда весна полностью вступит в свои права, будут работать только основные котельные района – на подачу горячей воды.

А ее уже в этом году понадобится больше, чем в предыдущем: город растет – строится.

Только в 2020-м сдано три многоэтажных дома на 160 квартир. Буквально за день до приезда в Столбцы журналистов "7 дней" состоялось торжественное вручение ключей новоселам одной из многоэтажек: многодетным семьям, врачам и другим счастливым обладателям собственного жилья.

– Все новые дома уже переданы на баланс нашего ОКС, – отмечает Олег Валентинович. – Теперь их обслуживанием, как и десятков других в городе, будут заниматься местные специалисты.

Кстати, дома, как и люди, стареют и требуют ремонта: одни – текущего, другие – капитального. Все это также забота РУП "Столбцовское ОКС", которое в год принимает в эксплуатацию в среднем более 5,3 тыс. кв.м площадей капитально отремонтированных жилых домов.

Отходы – в доходы

Закономерно, что в зоне ответственности служб ОКС – сбор и вывоз коммунальных отходов. Стекло, пластик, бумага, картон отправляются на переработку, остальное – на местный полигон.

– Планируем в этом году запустить современную сортировочную линию, образец которой недавно удалось посмотреть у соседей, что называется, в деле, – отметил директор Столбцовского ОКС, рассказывая о перспективах переработки твердых коммунальных бытовых отходов.

В планах коммунальщиков – дальнейшее благоустройство города, его улиц и дворов. Кстати, тротуары здесь выложены преимущественно плиткой, имеющей ряд конкретных преимуществ перед асфальтом в части экологичности и долговечности.

В этом году над благоустройством Столбцовское объединение коммунальных служб намерено работать в напряженном ритме. На следующий год в Столбцах планируется областной праздник тружеников села "Дажынкi". Встретить гостей город намерен обновленным и похорошевшим. Коммунальщики сделают все возможное, чтобы это было именно так!

РУП "Столбцовский ОКС" в цифрах

2020 год

7229 кв.м – уложено тротуарной плитки;

5,348 тыс. кв.м – принято в эксплуатацию после кап­ремонта жилья;

643 кв.м – обустроено гостевой парковки и благоустроено сквера по улице Центральной;

4042 кв.м. – заасфальтировано улицы Садовой;

3222 кв.м – заасфальтировано улиц Лесной и частично – Интернациональной.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Тамара МАРКИНА

Рамиль НАСИБУЛИН

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