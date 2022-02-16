Молодежь БРСМ на ледовой арене Минска развернет 12-метровый госфлаг

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь БРСМ развернет 12-метровый Государственный флаг Беларуси на ледовой арене в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.
"Молодежное мероприятие состоится 17 февраля - ровно за 10 дней до республиканского референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь", - сказал Роман Бондарук.
По его словам, около 1 тыс. представителей Минской городской организации БРСМ 17 февраля примут участие в массовом катании на коньках по льду конькобежного стадиона многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена". "Ледовая феерия объединит студенческий и учащийся актив БРСМ столицы - участников открытых диалогов "Сила Основного закона", бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП), которые помогут правоохранителям обеспечить порядок на улицах Минска в преддверии и в день проведения референдума, помощников маломобильных граждан на участках для голосования - волонтеров движения "Доброе сердце", - рассказал Роман Бондарук. - В поддержку важного общественно-политического события для всех граждан нашей страны союзная молодежь инициировала акцию "Роднае - народнае", в ходе которой развернет на ледовой арене 12-метровый Государственный флаг Беларуси".
Кроме того, каждый желающий сможет сделать памятное фото в тематической фотолокации "Конституция - сила Основного закона" и получить в подарок красно-зеленую ленточку #раЗАм.-0-