Молодежь Могилева помогает пожилым людям в уборке снега

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Могилева продолжает помогать пожилым и одиноко проживающим людям в уборке снега с придомовых территорий. Для этого в городе работает специальная горячая линия, рассказал корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Могилевского городского комитета БРСМ Сергей Чичов.

"На сегодняшний день в акции "Уберем снег вместе" приняли участие около 100 активистов. Ребята продолжают помогать пожилым, ветеранам и одиноко проживающим людям в уборке снега с придомовых территорий. Эта работа строится по заявительному принципу - просьбу о помощи можно оставить, обратившись по номеру молодежной горячей линии, - отметил он. - Кроме этого, наши волонтеры помогают в уборке территорий школ и дошкольных учреждений".

Так, например, учащиеся политехнического колледжа пришли на помощь Дому ребенка, а волонтерский отряд из средней школы №38 оказал помощь в расчистке ледовой коробки, расположенной в районе жилого дома по адресу: ул. Симонова, д. 45.

Телефон горячей линии в Могилеве: 8 (0222) 62-86-60.-0-