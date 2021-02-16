Молодежь Могилева помогает в уборке снега одиноким и пожилым жителям города

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Могилева активно помогает в уборке снега одиноким и пожилым жителям города. Как рассказал корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ Денис Чепелев, при нынешней погоде количество таких просьб очень возросло.

"В Могилеве работает горячая линия для информационной помощи пожилым людям. Волонтеры подсказывают телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, учреждений здравоохранения. Кроме того, мы принимаем заявки на доставку продуктов питания, медицинских препаратов. Волонтеры могут оформить доставку продуктов первой необходимости через интернет, - рассказал Денис Чепелев. - Из-за сложных погодных условий, снегопадов у нас увеличилось количество обращений с просьбой помочь в расчистке частных домов и подъездов к ним. За помощью обращаются пожилые и одиноко проживающие люди. И если раньше таких заявок было 3-4 в неделю, с прошлого четверга таких обращений в день поступает 7-8".

Активно помогают пожилым людям школьники, студенты и работающая молодежь. "Здорово, что у нас много неравнодушных. Ребята активно откликаются и не остаются в стороне от помощи. Многие из них идут на уборку снега в свои выходные дни, свободное от учебы время. Всего в этом деле задействованы более 50 человек", - отметил Денис Чепелев.

Присоединились к уборке снега и курсанты Могилевского института МВД. Как рассказала официальный представитель вуза Марина Громыко, ребята расчищают от снега территорию института, близлежащие дворы. Сегодня убирали территорию Центра медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата. "Курсанты факультета милиции считают, что важно и нужно оказывать помощь тому, кто в ней нуждается. Почистить снег курсантам несложно, но какую неоценимую помощь они оказывают женскому коллективу центра, которому и кроме уборки снега хватает хлопот", - поделилась Марина Громыко.-0-