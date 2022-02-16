Молодежная интеллектуальная игра на тему Конституции объединит команды районов Гродненской области

16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежная интеллектуальная игра на тему Конституции объединит команды со всех районов Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".
В Гродно 18 февраля пройдет областная интеллектуальная игра "Конституция - Сила Основного закона". Примет форум областной Дворец творчества детей и молодежи. Участниками игры станут работающая и студенческая молодежь.
"Интеллектуальная игра проводится для развития новых форм интеллектуального содержательного досуга, создания условий для самопознания и самореализации. Также она направлена на повышение электоральной активности молодежи и изучение Конституции Республики Беларусь", - рассказали в обкоме БРСМ.
Игра состоит из шести туров. Участникам предложат вопросы не только на эрудицию, но и логику, из различных областей знаний. Например, один из туров будет на спортивную тематику. Обязательно будут вопросы, посвященные Конституции. Также участников игры ждут туры "вопросы-картинки" и "Медиаазбука".
Организатором игры выступает Гродненский областной комитет общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" при поддержке областной коллегии адвокатов и Регионального центра правовой информации Гродненской области.-0-