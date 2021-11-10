Молодежный фестиваль "Все таланты тебе, мой Могилев" проходит в областном центре

10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской фестиваль молодежного творчества "Все таланты тебе, мой Могилев" проходит в областном центре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

"Традиционный конкурс в этом году проводится в дистанционном формате - это будет конкурс видеороликов. Такое решение было связано с санитарно-эпидемической обстановкой", - отметила Ирина Столярова.

Участниками конкурса могут стать коллективы и индивидуальные исполнители, дуэты, клубные формирования организаций культуры, объединений по интересам учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования, а также вузов. Принять участие в фестивале могут и представители учреждений дополнительного образования города, а также все желающие. Возраст конкурсантов - от 14 до 31 года.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку установленного образца не позднее 1 декабря и видеозапись с исполнением творческого номера. "Проводиться творческое соревнование будет по нескольким направлениям. В номинации "Музыка" можно представить записи в категории "солист-вокалист" и "вокальный ансамбль". В номинации "Хореография" - показать эстрадный танец и современную хореографию, - отметила заместитель начальника. - Еще одно направление - "Театр". Здесь можно представить эстрадные миниатюры".

В направлении "Оригинальный жанр" исполнители должны продемонстрировать свои творческие выступления в номинации "Оригинальный номер". Это может быть песочное, огненное и световое шоу или любое другое творческое выступление, представляющее молодежные субкультуры. А в номинации "Цирковой жанр" участникам предстоит показать акробатические или гимнастические навыки, иллюзионное шоу, клоунаду, жонглирование.

Организаторами городского фестиваля молодежного творчества выступает Могилевский горисполком и Могилевский городской комитет ОО "БРСМ".-0-