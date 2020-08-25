Молодое поколение должно научиться критически мыслить - Шерстнев

25 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Молодое поколение должно научиться критически мыслить и анализировать. Такое мнение высказал сегодня на областной августовской педконференции председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, меняется мир, поколения, развиваются информационные технологии. Умная техника облегчает труд людей, высвобождает время для саморазвития, общения и самореализации. Наряду с этим интернет дал не только возможность проявить себя, но и стал благодатной средой для формирования взглядов и убеждений молодежи, их отношения к жизни. "Интернет создает иллюзорное ощущение свободы, общности, но не имеет границ ответственности, размывает понятия правды и лжи и очень часто выступает тонким инструментом манипуляций. Сегодня мы с вами видим: чем быстрее развиваются технологии, тем легче становится управлять не только процессами, но и людьми, сознанием молодежи", - констатировал председатель облисполкома.

Николай Шерстнев отметил, что сейчас много говорится о воспитании подрастающего поколения, проводятся мероприятия, формирующие правильное с точки зрения общечеловеческих ценностей отношение к жизни. Акцентируется внимание ребят на уважении к людям труда, ветеранам. Вместе с тем новые угрозы ставят новые цели. "Сегодня наша с вами задача - научить молодое поколение противостоять современным вызовам и угрозам, критически мыслить и анализировать, не поддаваться эмоциям и вибрациям толпы, - подчеркнул губернатор, обращаясь к участникам конференции. - Вы на себе испытали это агрессивное психологическое давление так называемых независимых СМИ, социальных сетей, когда в адрес педагогов посыпались угрозы, начались провокации, направленные на подрыв авторитета учителя, втягивание детей в политические игры взрослых".

Школа не должна быть объектом политических споров и разногласий, убежден глава региона. В преддверии Дня знаний он адресовал педагогам самые искренние слова благодарности за их благородный труд и верность учительскому долгу, пожелал крепкого здоровья, мудрости, терпения и благодарных учащихся.

Областная педагогическая конференция собрала около 2 тыс. человек. Впервые в регионе она прошла в видеоформате, что позволило существенно увеличить круг ее участников.-0-

Фото Александра Хитрова