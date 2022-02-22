Молодые инноваторы Гомельской области презентуют 16 проектов в финале "100 идей для Беларуси"

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодые инноваторы Гомельской области презентуют в финале республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" 16 авторских разработок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Юго-восточный регион на выставке-презентации представят ребята из Гомеля и райцентров. Их идеи имеют широкий спектр применения, включая социальную сферу, образование, развитие энергосбережения, сельскохозяйственных направлений и др.

Так, учитель-дефектолог Вероника Кравченя из Житковичей разработала "Домик-экономик". Это интерактивное пособие, которое способствует формированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста представлений о способах экономного и бережного использования природных ресурсов, активной социальной позиции по отношению к рациональному потреблению электроэнергии, воспитанию потребности в сохранении и приумножении природных богатств.

Студент факультета математики и технологий программирования ГГУ имени Ф.Скорины Артем Балыш представит "Визитки в дополненной реальности". "Просканировав визитку с помощью смартфона, можно получить дополнительную информацию о ее владельце с помощью QR-кода и специального маркера. Сканирование QR-кода погружает получателя карточки в дополненную реальность", - рассказали в комитете.

Экоферма - проект учеников 9 класса средней школы №44 им. Н.А.Лебедева Гомеля по утилизации пластика. Ребята предлагают наладить производство личинок Zophobas morio для последующего биоразложения полимерных отходов методом "зеленой утилизации", а также как альтернативы животного белка.

Молодой инноватор Николай Громыко из Гомельского государственного медицинского университета предлагает проект "Рука помощи". Его разработка позволит обеспечить людей, включая детей с инвалидностью, индивидуальными активными протезами предплечья и кисти, сделанными с помощью технологии 3D-печати. По словам разработчика, конструкция способна восполнить утраченную мобильность человека независимо от уровня ампутации и степени активности без какой-либо электроники. "Простой и надежный механизм позволяет контролировать силу и скорость хвата. При достаточной практике человек осваивает тонкие движения: писать ручкой, пользоваться столовыми приборами, печатать, нести сумку, зажигать спички", - пояснил он.

Финал XI сезона республиканского молодежного проекта состоится сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Молодежный проект реализуется Белорусским республиканским союзом молодежи и Государственным комитетом по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. В этом году генеральными партнерами проекта выступили ОАО "АСБ Беларусбанк", который объединяет в отраслевом комитете БРСМ молодежь банка в единую команду, и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.-0-