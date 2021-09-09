Молодые педагоги отработали первую неделю в сельской школе. И вот их впечатления

Агроклассы, кружки робототехники, факультативы, педагоги-новаторы, передовые образовательные технологии - таков облик современной сельской школы. Журналист "7 дней" побывала в Негорельской средней школе № 1 Дзержинского района, чтобы убедиться: здесь не только высокий уровень материально-технической базы, широкие возможности для дополнительного образования, но и особый дух, атмосфера сопричастности к единой большой дружной семье.

Наше ноу-хау

Негорельцам есть о чем рассказать, поделиться опытом. В учебном учреждении обучаются дети разных способностей и возможностей, и для всех создаются условия для раскрытия их потенциала. Работая с детьми, проявляют свои таланты и педагоги.

...По шумным этажам идем в сопровождении опытного "экскурсовода" - директора школы Татьяны Петровны Кудиной.

- Нашему образовательному учреждению уже 53 года, - рассказывает она. - В ней сегодня обучаются 510 человек. Есть и свой автобус, который собирает 82 учащихся из восьми окрестных деревень. На третьей ступени обучения и воспитания организованы профильные классы. Стараемся оказать ребятам как можно раньше помощь в профессиональном самоопределении. Они посещают, к примеру, межшкольный факультатив "Агрокласс", который организован для учащихся района на базе Петковичского УПК. Там они изучают на повышенном уровне некоторые предметы и при успешной учебе поступают в любой аграрный вуз страны без сдачи ЦТ. В этом году предоставленной возможностью воспользовались наши выпускники Егор Козел и Татьяна Королькова, которые стали студентами Витебской академии ветеринарной медицины. В будущем Егор станет зоотехником, Татьяна - ветврачом. Плюс к диплому - обеспеченность конкретным рабочим местом.

…Подходим к недавно открытому STEM-центру, где любознательные и талантливые дети открывают для себя мир программирования, робототехники, учатся 3D-моделированию. По мнению Людмилы Рыбчинской, учителя информатики, ведущей занятия, без этих и других навыков цифровизации скоро сложно будет представить себе жизнь в современном обществе.

Обращаю внимание на прозрачные стены некоторых классов: это очень необычно и непривычно для школьного интерьера.

- Наше ноу-хау. В коридоре теперь гораздо больше света да и проходящие мимо видят, чем занимаются ребята, возможно, тоже запишутся в кружок, - поясняет директор свою дизайнерскую задумку. - Ведь хороший пример тоже заразителен.

В школе реализуются четыре инновационных проекта, ориентированных на повышение качества жизни будущих выпускников и всего нашего общества, за счет создания в учреждении мотивационной образовательной среды.

- Мы получим реальную отдачу, если учиться будет увлекательно, интересно, если школа станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. "Инноватика" дает развитие педагогу, ребенку. Да и школа чувствует, что идет в ногу со временем, - уверена директор.

Заметила, что внутри помещения и в школьном дворе много цветов, табличек, различных деревянных поделок, и ко всему этому убранству причастны сами ученики. На один из коридоров, например, они нанесли граффити - интересное цветовое решение в стиле кубизма. Вышло замечательно, глаз радуется, глядя на такой креатив, воплощенный в жизнь. Руководство школы считает, что важно развивать у подрастающего поколения задатки предприимчивости, качества хозяина, с малых лет приучать их не только приумножать свой капитал, а еще и приносить пользу обществу и честно отрабатывать свой хлеб. Второй год действует в этих стенах бизнес-компания. В этом году она признана лучшей среди учреждений образования Минской области. Ребята выращивают туи и цветочную рассаду, часть продукции используется для благоустройства школы, а другая реализуется на ярмарках.

Молодые кадры

В большом коллективе 18 человек - выпускники негорельской школы. Возраст разный - от уже опытных педагогов до совсем молодых, которые только-только влились в педсостав. Среди последних - учительница биологии Алина Каплич, пришедшая сюда месяц назад по распределению. Заглянули к ней на урок, а там - одни мальчики за партами.

- Да, в моем 7 "Б", где я классный руководитель, 18 богатырей! И только 6 девочек! - улыбается собеседница.

Алина Каплич вспоминает свои первые рабочие дни:

- Поскольку я для них новичок, ребятам было интересно все про меня узнать. Сказала, что на вопросы отвечу на перемене, а на уроке главное - биология. Вначале занятий сложно было держать дисциплину, все-таки за время каникул дети разгулялись, а тут пришлось сидеть без активных движений. Но уже вроде акклиматизировались. Родом я из Бреста, пока присматриваюсь и, если все понравится, не исключаю, что останусь в Негорелом после окончания отработки.

Кстати, в классе заметила специальные ячейки для хранения вещей. Учитывая то, что малыши - еще те "потеряшки", это очень удобная и нужная штука!

Следующий "пункт остановки" - третий класс, "царство" еще одного молодого специалиста - Елены Радюкевич.

- Я тоже не местная, из Гомельской области. Пришла к негорельцам два года назад. И пока ни на минуту не разочаровалась, - признается она. - Большинство первоклашек были подготовлены, знали буквы, некоторые уже читали. Я сразу сказала детям, что они - самые первые мои ученики, а потому будем учиться вместе. Контакт наладила с ними легко, они очень общительные¸ отзывчивые. И,что важно, все хотели пойти в школу. Детки любознательные, стремятся во всем себя проявить. Мало тех, кто пришел просто отсиживаться. На уроках стараюсь быть строгой, держать дисциплину, а на перемене или на улице, когда окружат, прильнут к тебе, душа сразу раскрывается.

Девушки замечают, что 45 минут для них пролетают незаметно, и порой даже кажется, что не хватило буквально каких-то секунд, чтобы расставить все точки над "i".

А вот учитель физкультуры - из своих, местный! Максим Чижевский здесь с прошлого года преподает с 5-го по 11-й класс.

Тонко намекаю на успеваемость в прошлом: часто ли в его дневнике водились высокие отметки?

Ответил собеседника сразил наповал:

- Средний балл в школе - девять. Да и в Академии физкультуры неплохо учился - в основном семерки!

А кто говорит, что в учителя идут те, кто "аттестатом не вышел"?!

Школьный музей создавался всем коллективом. Выставлены здесь древние орудия труда, народные костюмы, соломка, импровизированная печка... А чуть подальше, за стеклянной витриной, - елочные игрушки, которыми когда-то в СССР наши бабушки и дедушки украшали новогоднюю красавицу. Отдельная экспозиция посвящена героическим землякам. Каждый ученик знает судьбу Вячеслава Сидоровича, воина-афганца, погибшего при проведении боевой операции. Собран богатый материал и о Николае Белоусове, ветеране войны, который когда-то работал в школе учителем. А теперь в этих стенах учатся его внуки, которые передали в дар музею награды своего мужественного деда.

Негорельская школа с октября 2018 года - член международной Ассоциации "Образование для устойчивого развития".

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 Дней".-0-