Молодые следователи приняли присягу в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном аппарате Следственного комитета в Минске молодые сотрудники торжественно принесли присягу. Мероприятие приурочили к 10-летию со дня образования СК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следственный комитет - сформировавшаяся структура в системе обеспечения национальной безопасности. За десять лет существования мы наработали эффективные методики, наладили взаимодействие со структурами, гражданами. Итоги работы подводить рано, нам еще служить и служить, выполнять задачи, которые будет ставить государство. В частности, сегодня приводим к присяге 76 молодых сотрудников, которые станут в будущем сменой опытных следователей", - сказал председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

Сегодня принимают присягу одни из лучших. Они имеют крепкие теоретические знания, прошли медицинский и психологический отбор. "Желаю им не потерять тот огонь в глазах и желание работать, которое я вижу сейчас. Взрослым сотрудникам - сил и терпения в нашем нелегком деле", - подчеркнул председатель СК.

Среди принявших присягу молодых следователей - Дарья Клопова. Семья девушки связана с правоохранительными органами. "Я целенаправленно шла к цели стать следователем. Сегодня принимаю присягу, это волнительное и важное для меня событие. Больше ответственности перед страной, людьми, которым предстоит помогать. Думаю, именно это станет отправной точкой для моего профессионального роста", - сказала девушка. Она работает в Гомельском городском отделе СК, уже приходилось разбираться с кражами и угонами машин. "За месяц работы не разочаровалась, я на своем месте", - подчеркнула молодой следователь.

Лейтенант юстиции, следователь Московского (Минска) районного отдела Следственного комитета Вячеслав Тарасик тоже со школьной скамьи хотел стать следователем. "Знал, что поступлю в Академию МВД. Закончил ее, сейчас работаю. Нравится. Да, возникают трудности, но они закаляют, культивируют те ценности, которые должны быть присущи сотрудникам Следственного комитета. Это любовь к родине, честь, желание охранять, защищать покой и порядок в стране. Принимая присягу, обещаю всесторонне и объективно расследовать уголовные дела, погружаясь в событие, защищать права и свободы граждан", - сказал молодой специалист.-0-

Фото Максима Гучека