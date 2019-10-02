Молодым педагогам Гродненской области вручат премии "Успешный старт"

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области впервые пройдет церемония вручения премии "Успешный старт" молодым педагогам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации РОО "Белая Русь".

Премия была учреждена в 2018 году как совместный проект Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки и Гродненской областной организации "Белой Руси". Главная ее цель - поддержка молодых творческих педагогов, а также повышение престижа педагогической профессии. К участию приглашаются учителя и воспитатели со стажем работы до трех лет.

"Победители определялись в течение учебного года. Вначале прошли отборочные туры. Затем портфолио 13 лучших педагогов изучило компетентное жюри, в состав которого помимо представителей учредителей вошли сотрудники Гродненского областного института развития образования", - рассказали в областной организации. Оценивались результаты практической деятельности и участия в конкурсах, фестивалях, конференциях и других подобных мероприятиях, авторские публикации, общественно значимая деятельность, а также деловые и личностные качества молодого педагога.

В результате были определены пять победителей. Ими стали учитель биологии и химии гимназии №1 Островца Анна Алекса, воспитатель яслей-сада №1 Кореличей Наталия Макаревич, учитель биологии и химии УПК "Ворнянский ясли-сад - средняя школа" Ангелина Новосельская, учитель математики гродненской гимназии №3 Евгений Разумов, а также учитель-дефектолог УПК "Жодишковский ясли-сад - средняя школа" Вероника Трушкова.

Церемония награждения состоится во время праздничного мероприятия ко Дню учителя, которое 3 октября пройдет в стенах Гродненской областной филармонии. Каждый из лауреатов помимо диплома получит денежное вознаграждение.-0-