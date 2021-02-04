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04 февраля 2021, 12:35

Молодым животноводам Витебской области будут начислять допвыплаты с 1 марта

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С 1 марта молодым животноводам в Витебской области, которые пришли на свое первое место работы в 2020 году, начнут начислять дополнительные Br1 тыс. из областного бюджета. Об этом на 28-й сессии Витебского облсовета депутатов сообщил заместитель председателя облисполкома Борис Ефремов, передает БЕЛТА.

Уже в апрельскую зарплату молодые ветврачи и зоотехники Витебской области смогут получить Br1 тыс. дополнительных выплат из областного бюджета, о которых говорил на недавнем заседании облисполкома глава области Николай Шерстнев. Сегодня на внеочередной сессии областного Совета депутатов приняли проект решения о дополнительной мере социальной поддержки для выпускников сельскохозяйственных вузов и ссузов.

"Дополнительные выплаты к заработной плате для выпускников высших и средних специальных учреждений образования сельхознаправленности составят Br1 тыс. Мы подсчитали, что на данный момент в области на более 130 сельхозпредприятиях, входящих в состав агропромышленных объединений по указу №70, трудятся 88 выпускников 2020 года, которые тоже подпадают под это решение. За 10 месяцев этого года максимальная общая сумма выплат для них составит около Br880 тыс. По предварительным подсчетам на дополнительную финансовую помощь молодым животноводам в Витебской области из областного бюджета будет выделяться около Br2,8 млн ежегодно", - рассказал Борис Ефремов.

Заместитель председателя облисполкома подчеркнул, что проблема с кадрами в сельскохозяйственной отрасли в Витебской области стоит остро. На Витебщине сейчас не хватает более 120 ветврачей и почти 90 зоотехников. "Дополнительное финансовое стимулирование, надеемся, привлечет молодежь в животноводство. Мы рассчитываем получить отдачу от молодых специалистов. Эта мера стимулирования направлена не только на поддержание достойной зарплаты, но и на повышение ответственности в работе. При формировании областного бюджета на последующие годы будут заложены средства на выплаты молодым специалистам сельхозпредприятий, чтобы в течение 3 лет они могли получать Br1 тыс. дополнительно к своей зарплате", - отметил Борис Ефремов.

Он добавил, что на депутатов райсоветов будет возложена задача посетить каждого из таких молодых специалистов, ознакомиться на местах с его условиями труда и узнать, как ветврачи и зоотехники соблюдают трудовую дисциплину. В среднем на каждый район приходится по 4-5 таких специалистов, поэтому поручено в ближайшее время провести встречи с молодыми кадрами.-0-

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