Монтаж пролетов завершается на путепроводе через Западную Двину в Полоцке

27 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке завершается монтаж пролетов на путепроводе через Западную Двину. Об этом проинформировал в своем Instagram-аккаунте председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в Полоцке на мосту через Западную Двину проходят работы по монтажу железобетонных пролетных строений, которые соединят две стороны. Одновременно завершается установка временного моста для пропуска техники - в ближайшее время начнется демонтаж старой металлической фермы", - рассказал руководитель Полоцкого района.

Игорь Маркович также уточнил, что строители работают по графику, чтобы в оптимальные сроки завершить важный для города объект, ввод которого запланирован на конец осени.

Планируется, что ширина нового моста будет 9 м, длина - 270 м. Кроме полос для движения автомобилей обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов. На одном из выездов с путепровода будет организовано круговое движение.

Мост по улице Юбилейной через Западную Двину был построен в 1930-е годы. Капитально его не ремонтировали, только несколько раз проводили поддерживающий ремонт. Движение на мосту закрыли 8 октября 2019 года.-0-